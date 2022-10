Fauteuils E-Hé : donnez votre avis ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fauteuils E-Hé : donnez votre avis ! Médiathèque José Cabanis, 16 septembre 2020, Toulouse. Fauteuils E-Hé : donnez votre avis ! 16 – 24 septembre 2020 Médiathèque José Cabanis Après une première période d’expérimentation menée en décembre 2019, la Médiathèque José Cabanis, accueille de nouveau plusieurs fauteuils équipés de roulettes E-Hé pour une nouvelle séance de co-conc Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:contact@e-he.fr »}] Après une première période d’expérimentation menée en décembre 2019, la Médiathèque José Cabanis, accueille de nouveau plusieurs fauteuils équipés de roulettes E-Hé pour une nouvelle séance de co-conception.

Ces fauteuils mobiles et confortables ont vocation à soulager les visiteurs des établissements culturels notamment et, en leur permettant de se déplacer en position assise, d’améliorer leur expérience de visite.

Seuls ou en famille, venez donc, tester et évaluer ces prototypes. Vos avis d’utilisateurs sur les avantages et les inconvénients de ce produit permettront d’en améliorer la version finale.

Rendez vous le mercredi 16 septembre (de 15h à 17h) et le vendredi 25 septembre (de 13h à 15h) ou inscrivez vous par mail à contact@e-he.fr »

