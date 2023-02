DYNAMIQUES DE QUARTIER Médiathèque José Cabanis, 9 septembre 2020, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

La Bibliothèque de Toulouse s’inscrit, via les bibliothèques des quartiers politique de la ville (Médiathèques Grand M, Minimes, Pradettes, Saint-Exupery et Serveyrolles), dans le dispositif « Expérimentation culturelle » de la ville de Toulouse.

Ce dispositif vise à favoriser des dynamiques de territoire, par une présence artistique et la programmations de saisons itinérantes, en lien avec les habitants.

La participation citoyenne est le maître-mot de ces actions, qui ont pour objectif de favoriser la cohésion sociale : plus que jamais pour les bibliothèques, les questions urbaines et les pratiques culturelles doivent se répondre. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, dans chaque Manifesta, de mettre l’accent sur ces dispositifs culturels dans lesquels vous pouvez vous inscrire via vos bibliothèques.



