LA FABRIQUE DE LA MUSIQUE
24 – 30 juillet 2020
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Conférences participatives, les vendredis 24 et 31 juillet / à 15h
Les chansons des Beatles, Michael Jackson ou Rihanna reposent sur des emprunts et des techniques relativement peu connus du grand pu

Les chansons des Beatles, Michael Jackson ou Rihanna reposent sur des emprunts et des techniques relativement peu connus du grand public. Comment fabrique-t-on la musique en 2019 ? Quels progrès techniques ont modifié le rapport de l’homme à la musique depuis la fin du XIXe siècle ? Comment la musique voyage à travers les lieux et les époques ?

Avec cette conférence vivante et participative, l’équipe musique de la Médiathèque José Cabanis vous invite dans les coulisses de la fabrique mondiale des hits. Participez à un quizz, assistez à une démo de sampler et de logiciels de création musicale !

Accessible à tous les curieux-ses de tout âge.

En partenariat avec le Metronum

2, rond-point Madame de Mondonville

31200 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-07-24T15:00:00+02:00

2020-07-30T17:00:00+02:00

