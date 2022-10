Partir en livre 2020 Médiathèque José Cabanis, 8 juillet 2020, Toulouse.

Partir en livre 2020 8 – 18 juillet 2020 Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Pour la toute première fois un rendez-vous digital quotidien est proposé du 8 au 19 juillet afin de donner la parole à ceux qui font la littérature jeunesse sur le site internet de Partir en livre (www.partir-en-livre.fr) et ses réseaux sociaux – Facebook, Twitter, Instagram, Youtube… – sous le hashtag #PartirEnLivre .

Des idées d’ateliers et de jeux littéraires vous sont également proposées à réaliser chez vous en famille ou entre amis. Abécédaire du corps, coloriages, dessins à continuer, memory en cuisine, jeux de l’oie autour d’albums… Faites le plein d’idées ici !

À la faveur de la réouverture des lieux culturels, des animations gratuites et en petits groupes sont proposées dans le réseau des bibliothèques de Toulouse Métropole, pour le plus grand plaisir de vous retrouver. Animations gratuites et en accès limité : pensez à réserver !

Détail des rendez-vous dans les bibliothèques et médiathèques de Toulouse

Quartier Côté Pavée – À partir de 5 ans

Informations auprès de la Médiathèque Côte Pavée au 05 61 54 72 91

Dans le jardin de la médiathèque :

Mercredis 8 juillet de 14h à 15h : lecture bilingue Anglais Espagnol Portugais

Jeudi 9 juillet de 14h à 16h : Dis comment tu lis… dans une tente, un carton, sur un escabeau…

Vendredi 10 juillet de 14h à 15h : Mots gourmands, histoire autour des récoltes du potager

Mercredi 15 juillet de 14h : lecture bilingue Anglais Espagnol Portugais

Jeudi 16 Juillet de 14h à 16h : Dis comment tu lis… dans une tente, un carton, sur un escabeau…

Vendredi 17 juillet de 14h à 15h : Mots gourmands, histoire autour des récoltes du potager

Quartier Izards-Trois Cocus – Tout public

Informations auprès de la Médiathèque des Izards au 05 61 54 72 91

Dans le jardin partagé des Izards :

Mercredi 15 juillet de 16h30 à 18h : Goûter partagé et lectures

Quartier du Mirail – De 6 à 17 ans

Informations et inscriptions auprès de la Médiathèque Grand M au 05 81 91 79 40

Juillet- août, en continu : rallye lecture «Lire en tongs»

Quartier des Pradettes – Pour les 0-6 ans

Inscription auprès de la Médiathèque des Pradettes au 05 61 22 22 16 ou sur place

Mercredi 8 juillet à 10h et 11h au Parc des Cèdres : Lectures sur le thème du cirque

Mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet à 15h et à 16h à la Médiathèque des Pradettes : Lectures sur le thème du cirque

Samedi 11 juillet à 10h30 à la Médiathèque des Pradettes : Lectures sur le thème du cirque

Quartier des Carmes – Tout public

Informations auprès de la Médiathèque Fabre au 05 81 91 77 06

En continu du 8 au 19 juillet : sélections de nouveautés confinées prêtes à se libérer et à partir pour l’été ! (Tout public)

Mercredi 8 juillet à 10h30 : Lectures aux couleurs de l’été : lectures à écouter, lectures à partager… à distance ! (0-3 ans)

Jeudis 9 juillet et 16 juillet à 15h : Lectures aux couleurs de l’été : Viens nous raconter ton livre préféré, écouter une histoire et piocher-pêcher un album de l’été ! (3-6 ans)

Programme des animations dans les autres communes de la Métropole sur www.toulouse-metropole.fr



