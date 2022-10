PARENTHÈSES ACOUSTIQUES D’OPUS Médiathèque José Cabanis, 25 avril 2020, Toulouse.

Samedi 25 avril à 15h Pour la deuxième fois, Opus propose à deux projets rap toulousains de venir livrer leurs créations en formule acoustique. YOUS MC Après avoir zigzagué dans le paysage toulousain

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Pour la deuxième fois, Opus propose à deux projets rap toulousains de venir livrer leurs créations en formule acoustique.

YOUS MC

Après avoir zigzagué dans le paysage toulousain pendant de nombreuses années (Dawa Deluxe, Royal Rooste, Kilotone…), YOUS MC sort son premier album solo Y en 2017 suivi de son dernier EP : KARES en 2018. La musique de Yous se nourrit de diverses influences musicales : soul, rap, hip-hop. Une écriture riche, juste et poignante alliée de prods qui titillent les oreilles. En 2020, Yous MC revient avec un nouvel album… Stay tuned !

OZ

Un ordi et un piano. C’est tout ce dont il avait besoin pour composer ses premières prods. Oz c’est la réunion de l’organique et l’électro, du moderne et de l’actuel, du timide et de l’extraverti, de l’artiste caché sur le devant de la scène. Deux références musicales décrivent le projet : La première est nantaise et nous ramène en 1995, date de création d’Hocus Pocus. La deuxième est toulousaine et fraternelle tant son phrasé nous fait penser à Bigflo & Oli. Un talent à découvrir avec son premier EP : « Premiers pas ».

Les deux concerts sont enregistrés en audio par le Studio Rimshot et envoyés par e-mail au public au format mp3.



