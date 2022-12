Bibliothèque Humaine Médiathèque José Cabanis, 18 avril 2020, Toulouse.

Bibliothèque Humaine Samedi 18 avril 2020, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. En participant à ce projet mondial, aidez-nous à démontrer que nul Livre, même humain, ne doit être jugé à sa couverture !

Consultez le catalogue des livres disponibles sur place.

Avec l’association Bibliothèque humaine.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-18T15:00:00+02:00

2020-04-18T18:00:00+02:00