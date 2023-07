BLIND TEST SPÉCIAL ANNÉES 2000 Médiathèque Jim-Dandurand Fontenay-le-Comte, 30 juin 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Venez nombreux découvrir le blind test spécial années 2000 !.

2023-06-30

Médiathèque Jim-Dandurand Rue de la Rochefoucault

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and discover our special 2000s blind test!

¡Venga y descubra la prueba ciega especial para los años 2000!

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie den Blindtest speziell für die 2000er Jahre!

Mise à jour le 2023-06-23 par Vendée Expansion