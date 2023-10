Les bébés explorateurs à la découverte du corps humain… Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les bébés explorateurs à la découverte du corps humain… Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Les bébés explorateurs à la découverte du corps humain… Samedi 18 novembre, 10h30 Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Inscription en ligne ET sur place, gratuit Ateliers gratuits Bébés explorateurs sur le corps humain Découvrir le corps humain, quelle aventure !

Afin d’éveiller la curiosité des tout-petits, observons les différentes parties qui le composent, explorons les bruits qu’il émet et célébrons la diversité de ses représentations à travers des histoires faisant la part belle à l’approche sensorielle. Horaires : Le samedi 18 novembre, de 10h30 à 11h De 0 à 3 ans

À la médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? », au 1er étage du Muséum

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:00:00+01:00

