Passeur d'Histoires – Un peu, beaucoup, passionnément… 14 octobre – 29 novembre Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse. Gratuit, sans inscription Passeur d'Histoires UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT…

Des histoires de sentiments naissants, de parades nuptiales, d’ardentes passions, le Passeur d’Histoires a le coeur qui bat la chamade pour raconter l’amour et la séduction dans les différents règnes du vivant.

Après les lectures, nous vous proposerons de manipuler des objets en lien avec les histoires racontées. Horaires Le mercredi, de 16h30 à 17h

Le samedi, de 16h30 à 17h Passeurs d’Histoires spécial « touche-à-tout » Le samedi 21 octobre, de 16h30 à 17h15 (accessible au public non et mal voyant et en situation de handicap mental psychique et cognitif) À partir de 3 ans

Gratuit, sans inscription

Accessible au public en situation de handicap mental psychique et cognitif

Lieu de rendez-vous : médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?, au 1er étage du Muséum

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

