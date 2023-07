[RUGBY] Le Passeur d’Histoires chausse les crampons ! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse [RUGBY] Le Passeur d’Histoires chausse les crampons ! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse, 9 septembre 2023, Toulouse. [RUGBY] Le Passeur d’Histoires chausse les crampons ! 9 septembre – 7 octobre, les samedis Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Gratuit, sans inscription Le Passeur d’Histoires chausse les crampons ! Le Passeur d’Histoires se met à l’heure de la Coupe du monde de rugby : venez écouter des histoires en lien avec les équipes et nations engagées dans la compétition.

Une manière insolite et originale d’entrer dans le match ! Horaires Les samedis 9, 23 & 30 septembre, de 16h30 à 17h

Le samedi 7 octobre, de 16h30 à 17h Programmation « Rugby » : Exposition « Naturellement rugby » , du 5 septembre au 7 janvier 2024

du 5 septembre au 7 janvier 2024 Atelier « Le rugby pour les petits » , les samedis à 15h et les dimanches à 10h30, du 9 septembre au 29 octobre

, les samedis à 15h et les dimanches à 10h30, du 9 septembre au 29 octobre Visite « Naturellement rugby » , les samedis à 10h30 et les dimanches à 15h, du 9 septembre au 29 octobre

, les samedis à 10h30 et les dimanches à 15h, du 9 septembre au 29 octobre Diffusion du documentaire « 100 ans en rouge & noir », du 5 au 30 septembre À partir de 3 ans, jauge de 30 enfants maximum

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Gratuit, sans inscription

—

Crédit image : Muséum de Toulouse Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/exposition-naturellement-rugby/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/ateliers-animations-stages/atelier-le-rugby-pour-les-petits/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/visites/visite-naturellement-rugby/ »}, {« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/projections/diffusion-du-documentaire-100-ans-en-rouge-et-noir/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T16:30:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-10-07T16:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00 lecture bibliothèque Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Adresse 35 All. Jules Guesde Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/