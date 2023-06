À la chasse aux plantes !! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse À la chasse aux plantes !! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse, 27 juillet 2023, Toulouse. À la chasse aux plantes !! Jeudi 27 juillet, 10h30 Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Gratuit, inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture À la chasse aux plantes ! Atelier d’1h30 à la médiathèque jeunesse du Muséum et dans le Jardin botanique Henri Gaussen Mets toi dans la peau d’un explorateur biblio-naturaliste le temps de cette animation en explorant, identifiant, collectant des espèces sur le terrain dans le jardin botanique Henri Gaussen et dans les livres jeunesse, avec des contributions sur le site de Litternature en Médiathèque jeunesse.

La Médiathèque jeunesse s’inscrit dans le projet Litternature, en partenariat avec l’Université de Montpellier, pour cet inventaire participatif dans les ouvrages jeunesse autour des plantes. Horaires : Le jeudi 27 juillet, de 10h30 à 12h (45 minutes en Médiathèque jeunesse et 45 minutes au Jardin Botanique Henri Gaussen) Découvrez également l’exposition Litternature : Exposition Litternature, du 18 juillet au 5 août et du 22 au 25 août, à la Médiathèque Jeunesse du Muséum Partenaire : Université de Montpellier À partir de 7 ans, jauge de 10 enfants + 2 accompagnants maximum par séance

Gratuit, inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Lieu de rendez-vous : Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »

—

Crédit image : Gilles Macagno Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228688613999 »}] [{« link »: « https://museum.toulouse-metropole.fr/agenda/expositions/litternature/ »}, {« link »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228688613999 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T10:30:00+02:00 – 2023-07-27T12:00:00+02:00

2023-07-27T10:30:00+02:00 – 2023-07-27T12:00:00+02:00 litternature atelier Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Adresse 35 All. Jules Guesde Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/