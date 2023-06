Litternature Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse, 18 juillet 2023, Toulouse.

Litternature 18 juillet – 12 août Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

LITTERNATURE, une grande expédition naturaliste… en médiathèque !

La Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? accueille du 18 juillet au 12 août 2023 une exposition conçue dans le cadre du projet Litternature, par l’Université de Montpellier, pour découvrir le quotidien d’un naturaliste et explorer la biodiversité dans la littérature jeunesse.

Partez à la chasse aux plantes et aux insectes qui se cachent dans les ouvrages jeunesse. Que partagent les abeilles et les bousiers ? Qui découvre les nouvelles espèces ? Comment leur donne-t-on un nom ?

Cette exposition présente le bureau d’un biblio-naturaliste, des graines, des planches d’herbiers ainsi que des spécimens d’insectes. Des défis et des jeux d’observation ainsi qu’un camp d’explorateur vous attendent !

Horaires :

Du mardi au samedi, de 14h à 18h (exposition visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque jeunesse pendant les vacances scolaires)

Partenaire : Université de Montpellier

Pas d'inscription nécessaire

Crédit image : Gilles Macagno

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

