Toulouse Passeur d’Histoires Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse, 1 juillet 2023, Toulouse. Passeur d’Histoires 1 – 29 juillet Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Gratuit, sans inscription Nos coups de coeur Invitation pour un moment de partage avec les médiathécaires qui vous feront découvrir leurs albums préférés ! Horaires Le mercredi, de 16h30 à 17h

Le samedi, de 16h30 à 17h À partir de 3 ans, jauge de 30 enfants maximum

Accessible au public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Gratuit, sans inscription

2023-07-01T16:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

