Passeur d’Histoires : Histoires à toucher Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Passeur d’Histoires : Histoires à toucher Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?, 26 avril 2023, Toulouse. Passeur d’Histoires : Histoires à toucher Mercredi 26 avril, 16h30 Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Gratuit, sans inscription Lecture à toucher pour les personnes en situation de handicap visuel et en situation de handicap mental psychique et cognitif Lectures à toucher en lien avec le thème des vacances « Cycles de mort, cycles de vie ». Après les lectures, nous vous proposerons de manipuler des objets en lien avec les histoires racontées. — A partir de 3 ans Accessible au public non et mal voyant et en situation de handicap mental psychique et cognitif Crédits photo : Unsplash Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T16:30:00+02:00 – 2023-04-26T17:15:00+02:00

2023-04-26T16:30:00+02:00 – 2023-04-26T17:15:00+02:00 momies vacances de printemps Crédits photo : Unsplash

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Adresse 35 All. Jules Guesde Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Passeur d’Histoires : Histoires à toucher Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 2023-04-26 was last modified: by Passeur d’Histoires : Histoires à toucher Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 26 avril 2023 Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne