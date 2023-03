Hop hop hop, les bébés explorateurs découvrent les sons ! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Hop hop hop, les bébés explorateurs découvrent les sons ! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?, 18 mars 2023, Toulouse. Hop hop hop, les bébés explorateurs découvrent les sons ! 18 mars – 15 avril, les samedis Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Inscription en ligne Une animation sonore pour les tout-petits ! Hop hop hop, les bébés explorateurs découvrent les sons ! Pop ! Bzzzz … Frout Frout !! Pour cette séance tout en sonorité, découvrons le plaisir de créer des bruitages pour agrémenter nos lectures insolites avec des instruments de musique et les objets de notre quotidien. Brosse à dents, boîte en carton, sac en plastique et bien d’autres encore seront de la partie pour émerveiller notre matinée ! — Horaires : de 10h30 à 11h

Durée : 30 mn

Lieu : médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? au Muséum de Toulouse

Jauge : 12 enfants + 2 accompagnateurs max

Offre gratuite. Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture Crédit photo : BNP Design Studio – stock.adobe.com Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228616854928 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T11:00:00+01:00

2023-04-15T10:30:00+02:00 – 2023-04-15T11:00:00+02:00 semaine de la petite enfance Crédit BNP Design Studio – stock.adobe.com

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Adresse 35 All. Jules Guesde Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 3 Lieu Ville Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Hop hop hop, les bébés explorateurs découvrent les sons ! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 2023-03-18 was last modified: by Hop hop hop, les bébés explorateurs découvrent les sons ! Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 18 mars 2023 Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne