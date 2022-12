Atelier création de cartes pop-up avec Anouck Boisrobert, auteure-illustratrice jeunesse. Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?, 25 janvier 2023, Toulouse.

Atelier création de cartes pop-up avec Anouck Boisrobert, auteure-illustratrice jeunesse. Mercredi 25 janvier 2023, 14h15 Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

Gratuit, inscription en ligne et sur place

Atelier organisé dans le cadre du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse reçoit mercredi 25 janvier 2023 de 14h30 à 17h à la Médiathèque jeunesse, l’illustratrice Anouck Boisrobert pour un atelier de carte pop-up autour de son livre « Lou là-haut ». Une invitation à créer un paysage de montagne en pop-up, à partir de 6 ans !

Anouck Boisrobert est née en 1985, elle a étudié l’illustration à l’école Estienne et à l’école des Arts décoratif de Strasbourg.

À l’occasion d’un Workshop sur la technique du pop-up, elle s’associe avec Louis Rigaud pour créer la maquette de leur premier livre Popville qui sortira un an plus tard aux éditions Hélium.

Ils continuent alors ensemble à imaginer de nouveaux livres animés, en pop up, en découpe ou interactif… Le ludique et la manipulation sont toujours au centre de leurs créations.

Anouck s’occupe maintenant des images et de l’univers graphique de leurs livres, elle travaille également comme illustratrice sur différents projets et anime régulièrement des ateliers autour de son travail.

→ https://anouckboisrobert.fr/

©Anouck Boisrobert



