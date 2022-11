Les Bébés Explorateurs découvrent la banquise Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?, 3 décembre 2022, Toulouse.

Les Bébés Explorateurs découvrent la banquise 3 – 17 décembre, les samedis Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

Gratuit, inscription en ligne ET sur place

Séance de lecture avec bac sensoriel sur la banquise et ses habitants pour les 0-3 ans.

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? 35 All. Jules Guesde Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Petits explorateurs en herbe, à vous de jouer ! Éveillez vos sens et laissez-vous surprendre par notre bac sensoriel sur la banquise. Partez à la découverte des animaux du froid et leur habitat : ours polaire, manchot et phoque seront au rendez-vous.

Alors enfilez votre plus beau bonnet, vos plus jolies moufles et laissez-vous conter des histoires du Grand Nord.

Crédits photos : DCSTI