« Ce qui brille : tout un monde de trésors ! » – ateliers pour la jeunesse Médiathèque Jérôme Carcopino Verneuil d’Avre et d’Iton, 5 juillet 2023, Verneuil d'Avre et d'Iton.

« Ce qui brille : tout un monde de trésors ! » – ateliers pour la jeunesse 5 et 8 juillet Médiathèque Jérôme Carcopino Les deux ateliers sont sur inscription pour les enfants à partir de 7 ans (8 participants maximum). Il est possible de s’inscrire aux deux ateliers ou à un seul

L’autrice Célune animera deux ateliers d’environ une heure trente chacun autour de son album jeunesse « Ce qui brille ».

Un premier atelier permettra de découvrir et de s’exercer à la technique du cyanotype.

Un second atelier de mise en voix, d’écriture et de pliage permettra la collecte et le partage de petits trésors poétiques

Pour en savoir plus sur l’artiste et son actualité, retrouvez Célune sur Instagram et sur Facebook

Médiathèque Jérôme Carcopino 620 rue de la Madeleine, 27160 Verneuil d'Avre et d'Iton

La médiathèque est installée en plein centre de Verneuil sur Avre, dans une maison à tourelle classée «Monument Historique». L'appareil en damier de pierre, brique et silex permet de dater la construction des dernières années du XVe siècle.

Le fonds ancien de la bibliothèque est riche de près de 7000 ouvrages : théologie, histoire, littérature grecque, latine ou française, atlas, livres de géographie ou récits de voyage, soit 4000 ouvrages datant d’avant 1810, principalement des XVIIe et XVIIIe siècles, et 3000 datant du XIXe siècle. Le fonds local ancien conserve des documents sur l’histoire de Verneuil et de ses monuments.

Le fonds contemporain permet à chaque usager d’emprunter romans, documentaires, bandes dessinées, magazines, journaux, cédéroms et DVD vidéos et musicaux.

La section jeunesse offre aux enfants le choix entre 8500 romans, documentaires, contes, magazines et albums.

Un espace multimédia permet l’accès à Internet et l’initiation à l’informatique.

La phonothèque offre un choix de 3500 documents musicaux, ainsi que des magazines consacrés à la musique.

Une grande salle, au deuxième étage, permet à la bibliothèque de proposer des animations tout au long de l’année, de façon régulière : heure du conte, ateliers, club de lecteurs adultes, spectacles pour jeunes et adultes, et des animations ponctuelles à l’occasion du Printemps des Poètes, de la Fête de la Musique, de Lire en Fête… Pour les utilisateurs de la voiture, il est possible de se garer gratuitement à 50 mètres de la médiathèque, dans le Parking à côté du Cinéma Le Trianon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

