2023-04-07 17:00:00 – 2023-04-07 18:00:00

Finistère . La librairie de La Pluie d’été et la médiathèque de Pont-Croix ont le plaisir de créer un club lecture pour vos enfants. Au programme : des lectures à voix haute et un temps d’échanges autour des livres coups de cœur de chacun. Médiathèque Jeanne Nabert 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix

