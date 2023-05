Rencontre-lecture et dédicace Médiathèque Jeanne Cressanges, 4 août 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Rencontre-lecture et dédicace avec Jeanne Cressanges pour son dernier livre « Le bout du monde » aux éditions Bonneton et en partenariat avec la librairie Le Moulins aux lettres de Moulins (et l’association Pré-Textes – sous réserve).

2023-08-04 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-04 18:00:00. .

Médiathèque Jeanne Cressanges Rue Saint Louis

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Meeting-reading and signing with Jeanne Cressanges for her latest book « Le bout du monde » published by Bonneton and in partnership with the bookstore Le Moulins aux lettres in Moulins (and the association Pré-Textes ? subject to confirmation)

Encuentro-lectura y firma con Jeanne Cressanges de su último libro « Le bout du monde » publicado por Bonneton y en colaboración con la librería Le Moulins aux lettres de Moulins (y la asociación Pré-Textes ? por confirmar)

Lesung und Signierstunde mit Jeanne Cressanges für ihr neuestes Buch « Le bout du monde » aus dem Verlag Bonneton und in Partnerschaft mit der Buchhandlung Le Moulins aux lettres in Moulins (und dem Verein Pré-Textes? unter Vorbehalt)

