Rencontre dédicace Agnès Pernollet Médiathèque Jeanne Cressange, 23 juin 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Rencontre dédicace avec Agnès Pernollet pour son livre « Une vie partagée » en parallèle de la Journée nationale du don d’organes du jeudi 22 juin..

2023-06-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Médiathèque Jeanne Cressange Rue Saint-Louis

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Signing session with Agnès Pernollet for her book « Une vie partagée » (A shared life) in parallel with the National Organ Donation Day on Thursday June 22nd.

Sesión de firmas con Agnès Pernollet para su libro « Une vie partagée » (Una vida compartida) con motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos, el jueves 22 de junio.

Signierstunde mit Agnès Pernollet für ihr Buch « Une vie partagée » (Ein geteiltes Leben) parallel zum Nationalen Tag der Organspende am Donnerstag, den 22. Juni.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire