Du 1er au 15 avril c'est la Quinzaine Du Numérique en Bibliothèque Ateliers photo Light Painting avec Manu Obry

Cet atelier propose aux participants d’apprendre le « graffiti lumineux », une technique de prise de vue photographique, qui consiste à utiliser un temps d’exposition plus long dans un environnement sombre en y déplaçant une source de lumière. La photographie obtenue révèle alors toutes les traces lumineuses.

Il s’agit ainsi d’expérimenter les jeux de lumières, de produire des effets de couleurs et de mouvements tout en s’appropriant un large espace de création. 5 avril : enfants (à partir de 8 ans)

