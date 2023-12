Présentation du Fond Citoyen Franco-Allemand Médiathèque Jean Vautrin Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Présentation du Fond Citoyen Franco-Allemand Médiathèque Jean Vautrin Gradignan, 17 janvier 2024, Gradignan. Présentation du Fond Citoyen Franco-Allemand Mercredi 17 janvier 2024, 19h00 Médiathèque Jean Vautrin Sur réservation uniquement : gw.lamarque@europe-bordeaux.eu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-17T19:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:00:00+01:00 Présentation des opportunités des Fonds Citoyen Franco-Allemand aux acteurs du monde associatif et institutionnel.

Mercredi 17 janvier 2024 à 19h00

Médiathèque Jean Vautrin, 32 Rte de Léognan, Gradignan

Sur réservation uniquement :

