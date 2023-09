Projection immersive Sabia – Festival MÀD 2023 Médiathèque Jean Vautrin Gradignan, 12 octobre 2023, Gradignan.

Projection immersive Sabia – Festival MÀD 2023 12 – 15 octobre Médiathèque Jean Vautrin

Dans le cadre du MÀD, festival des musiques de création de Bordeaux Métropole, du 12 au 18 octobre 2023.

◗ ◗ ◗ Projection immersive Sabia

Œuvre en réalité virtuelle – Collection Scènes Virtuelles

12 – 15 octobre 2023 · Médiathèque Jean Vautrin

SABIA, du compositeur Juan Arroyo, est un Requiem non liturgique pour la Nature. Cette pièce est issue d’une réflexion sur la situation de la planète à une époque où la main de l’homme semble avoir presque tout modifié à jamais. La projection met en scène et en mouvement les musicien·ne·s de Proxima Centauri hybridé·e·s par un dispositif électronique interagissant avec l’instrument acoustique, dans un décor virtuel conçu par le vidéaste Vincent Ciciliato.

Ces séances sont prévues du 12 au 15 octobre, ainsi qu’une rencontre avec le compositeur.

◗ Le compositeur : Juan Arroyo

Né à Lima au Pérou, Juan Arroyo suit des études de composition aux Conservatoires de Lima, de Bordeaux et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il approfondit ses connaissances musicales lors de formations telles que Voix Nouvelles et à l’IRCAM. Il a été guidé par d’éminents compositeurs tels que Allain Gaussin, Brian Ferneyhough, Heinz Holliger, Henri Pousseur, Mauricio Kagel, Michael Levinas, Luis Naón et Stefano Gervasoni.

◗ Le réalisateur : Vincent Ciciliato

Le réalisateur et chercheur Vincent Ciciliato (diplômé du Fresnoy, MCF en Arts numériques) propose une expérience visuelle et sonore unique, en plaçant le spectateur au cœur de la création d’une œuvre musicale spécialement scénographiée pour l’occasion. L’œuvre, un film en VR 360 avec son spatialisé, renouvelle l’expérience d’écoute en plaçant l’auditeur en immersion dans un environnement créé spécialement pour l’œuvre.

◗ Réservation : communication@proximacentauri.fr

Horaires sur le site lefestivalmad.fr (disponible ultérieurement)

Médiathèque Jean Vautrin 32 Rte de Léognan, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lefestivalmad.fr/ »}] [{« link »: « https://lefestivalmad.fr/ »}, {« link »: « mailto:communication@proximacentauri.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Projection immersive Sabia