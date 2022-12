Atelier dessin Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Atelier dessin Médiathèque Jean Rousselot, 29 mars 2023, Guyancourt. Atelier dessin Mercredi 29 mars 2023, 15h00 Médiathèque Jean Rousselot

Accès libre

Un atelier partagé pour apprendre à dessiner des personnages de manga. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 439, 465, 467, 468 Arrêt Haussmann

01.39.30.08.50 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jean-rousselot.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Découvrez comment dessiner vos héros préférés de Manga ou de BD.

A vos crayons ! De 7 à 10 ans

2023-03-29T15:00:00+02:00

2023-03-29T16:30:00+02:00 ©DR

