Pousse de nouage / Œuvre participative Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Pousse de nouage / Œuvre participative Médiathèque Jean Rousselot, 25 mars 2023, Guyancourt. Pousse de nouage / Œuvre participative Samedi 25 mars 2023, 15h00 Médiathèque Jean Rousselot

Sur réservation

Mi-chirurgienne textile, mi-araignée tisserande, Audrey Cavalloni vous invite à la réalisation d’une œuvre participative en tissu. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 439, 465, 467, 468 Arrêt Haussmann

01.39.30.08.50 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jean-rousselot.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). « Pousse de nouages » fait référence à la croissance des végétaux, au mouvement de la nature qui prolifère et s’expanse, ainsi qu’à la principale technique employée, celle du nouage.

Le temps d’un atelier, Audrey Cavalloni se déplace de lieu en lieu, de ville en ville, de mains en mains pour réaliser une oeuvre participative.

Avec Audrey Cavalloni – Artiste plasticienne et autrice

Public familial

à partir de 10 ans, présence d’un parent obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00

2023-03-25T17:00:00+01:00 ©Audrey Cavalloni

