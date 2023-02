Et si on jouait avec nos tout-petits ? Médiathèque Jean-Rousselot Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines

Et si on jouait avec nos tout-petits ? Médiathèque Jean-Rousselot, 22 mars 2023, Guyancourt. Et si on jouait avec nos tout-petits ? Mercredi 22 mars, 10h15 Médiathèque Jean-Rousselot

Accès libre

Semaine nationale de la petite enfance : Animations, ateliers, histoires et jeux. Médiathèque Jean-Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 439, 465, 467, 468 Arrêt Haussmann [{“link”: “https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2023-02/Babyage_Programme_JR_2023.pdf”}]

01.39.30.08.50 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jean-rousselot.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Animation jeux, livres-jeux et petites histoires autour de l’art pour s’amuser avec les tout-petits et leurs accompagnants.

0 -3 ans (accompagnés d’un adulte)

Accès libre Programme dans vos médiathèques et lieux partenaires ici

Un évènement Babyâge 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:15:00+01:00

2023-03-22T12:00:00+01:00 ©DR

