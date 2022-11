Le bestiaire bavard Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Contes du répertoire vietnamien autour d’un bestiaire accompagnés à la cithare. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Conte du Vietnam. Crapaud, le roi de l’étang, a beau chanter pour appeler la pluie, elle ne tombe pas et la terre a soif. La reine des étoiles lui révèle que le Génie du Ciel a enfermé la pluie dans son palais. Elle lui en ouvrira la porte s’il a le courage de suivre la voie lactée brodée de dents de dragon et de supporter la terrible jeune fille fleur. Avec Isabelle Genlis et Phuong Oanh (à la cithare) À partir de 5 ans

