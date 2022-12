Les mondes imag[in]és Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Les mondes imag[in]és Médiathèque Jean Rousselot, 11 mars 2023, Guyancourt. Les mondes imag[in]és Samedi 11 mars 2023, 16h00 Médiathèque Jean Rousselot

Sur réservation

Conférence de Sébastien Carassou, qui nous propose un voyage à travers l’histoire de nos représentations du cosmos et de ses objets. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 439, 465, 467, 468 Arrêt Haussmann

01.39.30.08.50 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jean-rousselot.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Nous vivons actuellement un âge d’or de l’astronomie. Aujourd’hui, nos sondes explorent les mondes les plus reculés de notre système solaire, et nos télescopes captent la lumière des galaxies lointaines. Mais auparavant, les astres ont été longuement fantasmés par les hommes.

Un voyage à travers l’histoire de nos représentations du cosmos et de ses objets.

Avec Sébastien Carassou, docteur en astrophysique, spécialisé dans l’évolution des galaxies.

Public : Ado / Adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T16:00:00+01:00

2023-03-11T17:00:00+01:00 ©LE MONDE FR

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Departement Yvelines

Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Les mondes imag[in]és Médiathèque Jean Rousselot 2023-03-11 was last modified: by Les mondes imag[in]és Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 11 mars 2023 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

Guyancourt Yvelines