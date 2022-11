Journée sans écrans ! Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Journée sans écrans ! Médiathèque Jean Rousselot, 1 mars 2023, Guyancourt. Journée sans écrans ! Mercredi 1 mars 2023, 16h00 Médiathèque Jean Rousselot

Accès libre

Jeux de société à disposition Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Venez vous amuser autour de jeux de société, petits et grands sont les bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T16:00:00+01:00

2023-03-01T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Departement Yvelines

Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Journée sans écrans ! Médiathèque Jean Rousselot 2023-03-01 was last modified: by Journée sans écrans ! Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 1 mars 2023 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

Guyancourt Yvelines