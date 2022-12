Qu’est-ce que partager ? Médiathèque Jean-Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

À partir de la lecture d’un album et d’une question, tu aimeras penser par toi-même et avec les autres, à l’orée d’un Oasis des Jeunes Philosophes. Médiathèque Jean-Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 439, 465, 467, 468 Arrêt Haussmann [{« link »: « https://vu.fr/jBUf »}]

01.39.30.08.50 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jean-rousselot.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). À partir de l’album d’Alain Serres, Ah ! quelle soupe, les amis !, Paris : Rue du Monde, 2015.

« Au fil de sa promenade en forêt, la petite Lydie récupère chez chacun poisson, tronc d’arbre ou collier en crottes de lapin… On ne comprendra qu’à la fin la raison de ses multiples échanges avec ses voisins. » Dans le cadre du cycle Oasis des jeunes philosophes.

Avec Grégory, animateur d’ateliers de philosophie avec les enfants et les adolescents, à l’école et dans la Cité. En partenariat avec la Salle d’exposition, Théodore Monod, de la ville de Guyancourt et à propos de l’exposition de photographies Numériques, Jonk, du jeudi 12 janvier 2023 au dimanche 05 mars 2023. 6-10 ans – Durée: 1h – Accès libre

