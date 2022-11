Canal en scène ! SEBE Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Canal en scène ! SEBE Médiathèque Jean Rousselot, 4 février 2023, Guyancourt. Canal en scène ! SEBE Samedi 4 février 2023, 17h00 Médiathèque Jean Rousselot

Tout public – Entrée libre

La médiathèque du Canal ouvre l’auditorium et offre carte blanche à des musiciens locaux ou groupes amateurs. Découvrir des styles de musique et de nouveaux talents. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sèbe Chanteur monoglotte dont la poésie flirte parfois avec le punk, il est considéré par ses pairs comme le nouveau «diamant brut» de la scène francophone. Ciselée comme du bon persil, son écriture aborde les thèmes de la rupture amoureuse, de l’engagement politique, du paraître et de la violence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T17:00:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Departement Yvelines

Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Canal en scène ! SEBE Médiathèque Jean Rousselot 2023-02-04 was last modified: by Canal en scène ! SEBE Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 4 février 2023 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

Guyancourt Yvelines