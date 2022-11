Benoît Boucher Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Benoît Boucher Médiathèque Jean Rousselot, 21 janvier 2023, Guyancourt. Benoît Boucher Samedi 21 janvier 2023, 16h00 Médiathèque Jean Rousselot

Accès libre

Benoît Boucher vient nous faire partager l’écriture, tendre et émouvante, de son récit et témoignage, « Kokoroko, l’homme fort », dans lequel il dépeint le destin tragique de son amitié avec Koudzovi. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Benoît Boucher œuvre depuis 1996, au sein de son association Go To Togo, pour la réalisation de programmes de développement rural, avec la population togolaise. Tout public

Accès libre Un évènement Nuits de la lecture 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00 ©Christian Lauté

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 11 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Departement Yvelines

Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Benoît Boucher Médiathèque Jean Rousselot 2023-01-21 was last modified: by Benoît Boucher Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 21 janvier 2023 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

Guyancourt Yvelines