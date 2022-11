Racontines spéciales « Nuits de la lecture » pour s’amuser à avoir peur… Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Racontines spéciales « Nuits de la lecture » pour s’amuser à avoir peur… Médiathèque Jean Rousselot, 21 janvier 2023, Guyancourt. Racontines spéciales « Nuits de la lecture » pour s’amuser à avoir peur… Samedi 21 janvier 2023, 11h00 Médiathèque Jean Rousselot Des petites peurs… oui mais pas trop à l’attention des tout-petits. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Pour se mettre dans l’ambiance , une sélections d’histoires pour les plus petits. Juste pour jouer à se faire peur. 0-3 ans

Accès libre Un évènement Nuits de la lecture 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T11:00:00+01:00

2023-01-21T12:00:00+01:00 ©DR

Médiathèque Jean Rousselot
11 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt
Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France
Age maximum 3

Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

