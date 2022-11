Art en jeu Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Art en jeu Médiathèque Jean Rousselot, 11 janvier 2023, Guyancourt. Art en jeu Mercredi 11 janvier 2023, 15h00 Médiathèque Jean Rousselot

Découvrez Yayoi Kusama et l’art en rond. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France À partir des œuvres d’un artiste peintre, sculpteur ou dessinateur, tu aimeras créer ta propre œuvre, en utilisant différents matériaux. (papier, carton, argile, peinture, …). Public familial à partir de 5 ans

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T15:00:00+01:00

2023-01-11T17:00:00+01:00 ©DR

