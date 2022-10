Art and play Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Une conférence sur le jeu vidéo « Gris » de Nomada Studio, Marine Macq vous présente la direction artistique de ce titre à travers une démonstration commentée Art and Play. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT Le propos du jeu : Dans un monde étrange et fantaisiste, Gris, une jeune fille vêtue d’une longue cape se réveille et doit faire face à une longue quête pour retrouver sa voix. Explorant déserts, souterrains, mers et cieux à travers un gigantesque complexe de sanctuaires peuplé de mystérieuses statues, Gris va devoir se battre et vaincre sa noirceur, afin d’accéder enfin à la paix. La rencontre sera suivie d’un temps d’échange avec le public . Dès 16 ans et adulte

