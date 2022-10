Et si on jouait avec nos tout-petits ? Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Et si on jouait avec nos tout-petits ? Médiathèque Jean Rousselot, 23 novembre 2022, GUYANCOURT. Et si on jouait avec nos tout-petits ? Mercredi 23 novembre, 10h00 Médiathèque Jean Rousselot

Accès libre

Un atelier jeux de société partagé avec les tout-petits et leurs parents. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT Des livres-jeux et des jeux de société adaptés sont mis à disposition dans l’espace bébés, chaque famille peut découvrir les nouveautés en s’amusant. De 0 à 3 ans et leurs accompagnants

Durée : 2h

Accès libre Un évènement Ludidays 2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T10:00:00+01:00

2022-11-23T12:00:00+01:00 ©DR

