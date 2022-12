Journée sans écran Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Journée sans écran Médiathèque Jean Rousselot, 8 juin 2022, Guyancourt. Journée sans écran Mercredi 8 juin, 15h00 Médiathèque Jean Rousselot

Accès libre

Avec les bénévoles du Club d’Échecs de Guyancourt, venez vous amuser autour de jeux de société, petits et grands sont les bienvenus ! Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 439, 465, 467, 468 Arrêt Haussmann

01.39.30.08.50 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jean-rousselot.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Une initiation aux échecs pour les débutants et des parties de jeu pour les initiés sont proposées par le club. Pour jouer et s’amuser, ou encore développer tactique et stratégie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T15:00:00+02:00

2022-06-08T18:00:00+02:00 ©DR

