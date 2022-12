Art en jeu Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Un éclairage sur l’actualité, la découverte d’artistes locaux, les savoir-faire et les techniques artistiques. Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 439, 465, 467, 468 Arrêt Haussmann

01.39.30.08.50 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-jean-rousselot.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Photos collées et collages, autour de l’oeuvre de la photographe Vivian Maier.

Vivian Maier, née en 1926 à New York et morte en avril 2009 à Chicago, est une photographe de rue et cinéaste documentariste amatrice américaine. Prolifique, ne se séparant jamais de son appareil photo, elle n’a jamais présenté sa production photographique ou ses films de son vivant. Dès 7 ans

