[Conférence] Une heure avec Victor Hugo par Dominique Léger Médiathèque Jean Renoir Dieppe, 30 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

La médiathèque Jean Renoir vous propose une heure… avec Victor Hugo.

Une conférence de Monsieur Dominique Léger, historien, écrivain, ami de la Normandie..

2023-09-30 17:00:00 fin : 2023-09-30 18:30:00. .

Médiathèque Jean Renoir

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Jean Renoir media library invites you to spend an hour… with Victor Hugo.

A lecture by Dominique Léger, historian, writer and friend of Normandy.

La mediateca Jean Renoir le invita a pasar una hora… con Victor Hugo.

Una charla de Dominique Léger, historiador, escritor y amigo de Normandía.

Die Mediathek Jean Renoir bietet Ihnen eine Stunde… mit Victor Hugo.

Ein Vortrag von Monsieur Dominique Léger, Historiker, Schriftsteller und Freund der Normandie.

