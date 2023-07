[Conférences] Pascal on the beach · 400 ans de la naissance de Blaise Pascal Médiathèque Jean Renoir Dieppe, 22 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

En 2023, Pascal a quatre cents ans. Mathématicien, physicien, entrepreneur, polémiste, philosophe, théologien, moraliste, poète, il fit preuve de génie dans chacune de ces activités. Mort à trente-neuf ans et deux mois (le 19 août 1662), son itinéraire est celui d’un météore. Pascal déroute. Pascal provoque. Pascal fascine. L’importance que son quatrième centenaire revêt depuis le début de l’année en France et à l’étranger prouve quelle passion ce contemporain de Louis XIV continue d’exercer sur les esprits.

Né à Clermont-Ferrand, il suivit son père à Paris en 1640, alors qu’il n’avait que huit ans. Il en a seize, lorsque la famille Pascal s’installe à Rouen. Il y demeure presque sept ans. C’est en Normandie que Pascal travaille à la démonstration de l’existence du vide, qu’il construit la première machine à calculer de l’histoire et qu’il se convertit grâce à deux frères, disciples du curé de Rouville, Jean Guillebert, proche de l’abbé de Saint-Cyran et de Port-Royal. La sœur cadette de Pascal, Jacqueline, devient religieuse à Port-Royal en 1652 et son frère s’engagea avec éclat du côté du monastère persécuté au moment des Provinciales. Le miracle de la Sainte Épine, en 1656, touche la petite Marguerite Périer, sa nièce et sa filleule. Indissociable de Port-Royal, Pascal l’est aussi de Rouen et ses environs.

L’Académie Bach a donc souhaité lui consacrer une journée d’étude, érudite et conviviale, avec quelques-uns des meilleurs spécialistes. Constance Cagnat-Debœuf (Sorbonne Université), Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie), Pierre Lyraud (Université de Montréal), Laurence Plazenet (Université Clermont Auvergne) et Laurent Thirouin (Université de Lyon 2) viendront présenter les différentes facettes de ce personnage hors norme et de son œuvre. Ils répondront à vos questions et vous permettront d’assister, le soir, à la création du nouveau spectacle de Benjamin Lazar, Feu, consacré aux Pensées, avec une perception nouvelle et affinée de cette œuvre extraordinaire.

La journée « Pascal on the Beach » sera composée d’une alternance de conférences suivies de questions du public (45 minutes) et de courts « exercices » sur des textes choisis (15 minutes)..

2023-08-22 10:00:00 fin : 2023-08-22 17:00:00. .

Médiathèque Jean Renoir

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



In 2023, Pascal is four hundred years old. Mathematician, physicist, entrepreneur, polemicist, philosopher, theologian, moralist, poet, he demonstrated genius in each of these activities. He died at the age of thirty-nine and two months (August 19, 1662), and his career was that of a meteor. Pascal baffles. Pascal provokes. Pascal fascinates. The importance that his fourth centenary has assumed since the beginning of the year in France and abroad proves the passion that this contemporary of Louis XIV continues to exert on people?s minds.

Born in Clermont-Ferrand, he followed his father to Paris in 1640, when he was just eight years old. He was sixteen when the Pascal family moved to Rouen. He remained there for almost seven years. It was in Normandy that Pascal worked on demonstrating the existence of the vacuum, built the first calculating machine in history, and was converted by two brothers, disciples of the parish priest of Rouville, Jean Guillebert, who was close to the Abbé de Saint-Cyran and Port-Royal. Pascal?s youngest sister, Jacqueline, became a nun at Port-Royal in 1652, and her brother became a prominent supporter of the persecuted monastery at the time of the Provinciales. The miracle of the Sainte Épine in 1656 affected little Marguerite Périer, her niece and goddaughter. Inseparable from Port-Royal, Pascal is also inseparable from Rouen and the surrounding area.

The Académie Bach therefore decided to devote a day of study to him, both erudite and convivial, with some of the best specialists. Constance Cagnat-Deb?uf (Sorbonne University), Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie), Pierre Lyraud (Université de Montréal), Laurence Plazenet (Université Clermont Auvergne) and Laurent Thirouin (Université de Lyon 2) will present the different facets of this extraordinary character and his work. They will answer your questions, and in the evening, you will be able to attend the premiere of Benjamin Lazar?s new show, Feu, dedicated to Les Pensées, with a new and refined perception of this extraordinary work.

The « Pascal on the Beach » day will alternate between lectures followed by questions from the audience (45 minutes) and short « exercises » on selected texts (15 minutes).

En 2023, Pascal cumple cuatrocientos años. Matemático, físico, empresario, polemista, filósofo, teólogo, moralista, poeta, demostró genialidad en cada una de estas actividades. Murió a la edad de treinta y nueve años y dos meses (el 19 de agosto de 1662), y su carrera fue la de un meteoro. Pascal desconcertó. Pascal provoca. Pascal fascina. La importancia que su cuarto centenario ha cobrado desde principios de año en Francia y en el extranjero demuestra la pasión que este contemporáneo de Luis XIV sigue ejerciendo en el ánimo de la gente.

Nacido en Clermont-Ferrand, siguió a su padre a París en 1640, cuando sólo tenía ocho años. Tenía dieciséis años cuando la familia Pascal se trasladó a Ruán. Allí permaneció casi siete años. Fue en Normandía donde Pascal trabajó para demostrar la existencia del vacío, construyó la primera máquina calculadora de la historia y fue convertido al cristianismo por dos hermanos, discípulos del párroco de Rouville, Jean Guillebert, cercano al abate de Saint-Cyran y Port-Royal. La hermana menor de Pascal, Jacqueline, se hizo monja en Port-Royal en 1652, y su hermano se convirtió en un destacado defensor del monasterio perseguido en la época de las Provinciales. El milagro de la Santa Espina en 1656 afectó a la pequeña Marguerite Périer, su sobrina y ahijada. Inseparable de Port-Royal, Pascal lo es también de Ruán y sus alrededores.

Por ello, la Academia Bach decidió dedicarle una jornada de estudio, a la vez erudita y cordial, con algunos de los mejores especialistas. Constance Cagnat-Deb?uf (Universidad de la Sorbona), Tony Gheeraert (Universidad de Ruán Normandía), Pierre Lyraud (Universidad de Montreal), Laurence Plazenet (Universidad de Clermont Auvergne) y Laurent Thirouin (Universidad de Lyon 2) presentarán las diferentes facetas de esta extraordinaria figura y de su obra. Responderán a sus preguntas y, por la tarde, podrá asistir al estreno del nuevo espectáculo de Benjamin Lazar, Feu, dedicado a Les Pensées, con una percepción nueva y refinada de esta obra extraordinaria.

La jornada « Pascal en la playa » alternará conferencias seguidas de preguntas del público (45 minutos) y breves « ejercicios » sobre textos seleccionados (15 minutos).

Im Jahr 2023 wird Pascal 400 Jahre alt. Er war Mathematiker, Physiker, Unternehmer, Polemiker, Philosoph, Theologe, Moralist und Dichter, und in jeder dieser Tätigkeiten bewies er sein Genie. Er starb im Alter von 39 Jahren und zwei Monaten (am 19. August 1662) und war ein Meteor. Pascal verwirrt. Pascal provoziert. Pascal fasziniert. Die Bedeutung, die sein vierhundertster Geburtstag seit Anfang des Jahres in Frankreich und im Ausland hat, beweist, welche Leidenschaft dieser Zeitgenosse Ludwigs XIV. noch immer auf die Gemüter ausübt.

Er wurde in Clermont-Ferrand geboren und folgte 1640 seinem Vater nach Paris, als er gerade einmal acht Jahre alt war. Als die Familie Pascal nach Rouen zog, war er 16 Jahre alt. Dort blieb er fast sieben Jahre. In der Normandie arbeitete Pascal daran, die Existenz des Vakuums zu beweisen, baute die erste Rechenmaschine der Geschichte und konvertierte dank zweier Brüder, die Schüler des Pfarrers von Rouville, Jean Guillebert, waren, der dem Abt von Saint-Cyran und Port-Royal nahestand. Pascals jüngere Schwester Jacqueline wurde 1652 Nonne in Port-Royal, und ihr Bruder engagierte sich zur Zeit der Provinzialen mit großem Nachdruck auf der Seite des verfolgten Klosters. Das Wunder des Heiligen Dorns im Jahr 1656 betraf die kleine Marguerite Périer, ihre Nichte und ihr Patenkind. Pascal ist untrennbar mit Port-Royal, aber auch mit Rouen und seiner Umgebung verbunden.

Die Bach-Akademie wollte ihm daher einen gelehrten und geselligen Studientag mit einigen der besten Spezialisten widmen. Constance Cagnat-Deb?uf (Sorbonne Université), Tony Gheeraert (Université de Rouen Normandie), Pierre Lyraud (Université de Montréal), Laurence Plazenet (Université Clermont Auvergne) und Laurent Thirouin (Université de Lyon 2) werden die verschiedenen Facetten dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit und seines Werkes vorstellen. Sie werden Ihre Fragen beantworten und Ihnen die Möglichkeit geben, am Abend die Uraufführung von Benjamin Lazars neuem Stück Feu, das den Pensées gewidmet ist, mit einer neuen und verfeinerten Wahrnehmung dieses außergewöhnlichen Werkes zu erleben.

Der Tag « Pascal on the Beach » besteht aus einem Wechsel von Vorträgen mit anschließenden Fragen aus dem Publikum (45 Minuten) und kurzen « Übungen » zu ausgewählten Texten (15 Minuten).

Mise à jour le 2023-06-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche