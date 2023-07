Conférence : la richesse du manuscrit de Jean Guérard, capitaine dieppois au XVIIe siècle Médiathèque Jean Renoir Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime Conférence : la richesse du manuscrit de Jean Guérard, capitaine dieppois au XVIIe siècle Médiathèque Jean Renoir Dieppe, 15 septembre 2023, Dieppe. Conférence : la richesse du manuscrit de Jean Guérard, capitaine dieppois au XVIIe siècle Vendredi 15 septembre, 18h00 Médiathèque Jean Renoir Durée 2h. La richesse du manuscrit de Jean Guérard, capitaine dieppois au 17e siècle. Parce que rempli de merveilleuses figures, parfois agrémentées de pièces mobiles, le manuscrit conservé à Dieppe, mérite attention. Les mystères qui entourent son auteur et son riche contenu sont maintenant dissipés. Reste à rendre compte du génie de ces marins qui exploraient le Nouveau Monde.

Le manuscrit restauré avec le soutien de la DRAC sera présenté par une équipe scientifique de l’Association Sciences en Seine et Patrimoine (ASSP). Intervention en deux parties :

La vie de Guérard par Marie Paule DUPEYRE

