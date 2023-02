Table-ronde : Le monde vu par les auteurs haïtiens Médiathèque Jean-Pierre Melville, 30 mars 2023, Paris.

À l’occasion du temps fort langue française consacré cette année aux nouvelles voix d’Haïti, la médiathèque Jean-Pierre Melville vous propose une table ronde sur le monde vu par trois auteurs haïtiens : Jean d’Amérique, Évelyne Trouillot et Florence Alexis.

Embarquez pour une traversée de l’histoire de la littérature haïtienne dans la filiation de Jacques Stephen Alexis (1922-1961), à l’occasion du centenaire de sa naissance. Neurologue de formation, homme politique et écrivain, il rayonne encore aujourd’hui autant pour la résistance qu’il a opposé à la dictature de François Duvalier, qui le fera assassiner en 1961, que pour son œuvre romanesque, caractérisée par la puissance évocatrice d’un réalisme merveilleux au service d’une révolution intérieure et politique. En quoi celui qui a fréquenté Aragon, Borges, Senghor, Césaire, a-t-il nourri des générations d’auteurs haïtiens ?

Florence Alexis, sa fille, et les auteurs Evelyne Trouillot et Jean d’Amérique, nous font l’honneur de se réunir pour évoquer ensemble ce qui fait la spécificité de la littérature haïtienne et de leurs œuvres respectives, l’importance qu’y occupe le réalisme merveilleux et ce qu’elles disent des liens culturels forts entre Haïti et l’Amérique latine.

Evelyne Trouillot est romancière, nouvelliste, poète, dramaturge et autrice de contes pour enfants. Née à Port-au-Prince en 1954, elle est partie étudier aux Etats-Unis avant de rentrer en Haïti pour travailler dans le secteur de l’éducation. On lui doit notamment les romans Rosalie l’infâme (Dapper, 2003) et La mémoire aux abois (Hoëbeke, 2010, Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde), la pièce de théâtre Le Bleu de l’île (Prix Beaumarchais), mise en lecture au théâtre du Rond-Point en 2015, le recueil de poèmes Par la fissure des mots (Bruno Doucey, 2014) ou encore le recueil de nouvelles Je m’appelle Fridhomme (C3, 2017). Elle publie cette année un nouveau roman intitulé Les jumelles de la rue Nicolas aux éditions Project’îles (2022).

Jean d’Amérique, né en Haïti en 1994, est poète, dramaturge et romancier. Il dirige le festival international Transe Poétique et la revue de poésie Davertige. Il a publié plusieurs livres remarqués, récompensés par de nombreux prix littéraires, dont les pièces Cathédrale des cochons (éd. Théâtrales, 2020, Prix Jean-Jacques Lerrant des Journées de Lyon 2020) et Opéra poussière (éd. Théâtrales, 2021, Lauréat du prix RFI théâtre 2021), le roman Soleil à coudre (Actes Sud, 2021, Prix Dubreuil du premier roman de la SGDL 2021) ou le recueil de poésie Rhapsodie rouge (Cheyne, 2021, Prix Heredia de l’Académie française 2022).

La rencontre sera suivie d’une vente d’ouvrages des auteurs présents assurée par la librairie Calypso, spécialisée dans les littératures d’Outre-Mer et des Caraïbes.



