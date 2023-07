Lecture : « Lectures en pyjama » Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille, 21 octobre 2023, Lille.

Lecture : « Lectures en pyjama » Samedi 21 octobre, 20h00 Médiathèque Jean Lévy – Lille Gratuit / Entrée libre / A partir de 3 ans

À la tombée du jour, les plus jeunes adorent se glisser dans la médiathèque, en silence, pour écouter de chouettes histoires. Et s’il fait nuit, autant se mettre à l’aise et venir avec son plus joli, ou son plus curieux pyjama. Même les bibliothécaires s’y mettent !

Médiathèque Jean Lévy – Lille 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord 03 20 15 97 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:00:00+02:00

