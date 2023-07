Spectacle : « Catch poétique » Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille, 14 octobre 2023, Lille.

Spectacle : « Catch poétique » Samedi 14 octobre, 21h00 Médiathèque Jean Lévy – Lille Gratuit / Entrée libre / A partir de 14 ans

Les rounds s’enchaînent, avec des épreuves de haute-voltige : lire un poème le plus vite possible, porter un poème avec le plus d’intensité sonore. Sur le ring, tous les coups sont permis. Qui de Belladonne ou Dark Fire sera mis KO d’un mot à l’issue du combat ?

Le public est disposé en face d’un ring. Le spectacle alterne des moments de joutes poétiques hautement intenses et des moments où le public est invité à prendre part, à siffler, applaudir, conspuer… La performance devient collective, cathartique, enflammée.

Médiathèque Jean Lévy – Lille 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

