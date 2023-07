Atelier : « On joue serré ! » Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier : « On joue serré ! » Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille, 14 octobre 2023, Lille. Atelier : « On joue serré ! » Samedi 14 octobre, 16h00 Médiathèque Jean Lévy – Lille Gratuit / Entrée libre Il y a tant de façons de jouer ! Jeux collaboratifs ou d’opposition, jeux anciens ou nouveaux, de construction, de société, … Venez découvrir en un après-midi, ou en quelques minutes, toutes les manières de s’amuser, dans toute la médiathèque, seul ou en famille. En bonus, vous pourrez suivre le jeu de piste qui vous permettra de redécouvrir la médiathèque. Médiathèque Jean Lévy – Lille 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

