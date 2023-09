« Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord « Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille, 14 octobre 2023, Lille. « Dzień Dobry ! », ateliers pédagogiques et linguistiques Samedi 14 octobre, 14h00 Médiathèque Jean Lévy – Lille Gratuit / Entrée libre / pour les enfants de 3 à 10 ans L’association Lektura vous invite aux ateliers “Dzień dobry !” organisés dans les bibliothèques lilloises de Jean Lévy et de Fives, pour partir à la découverte de la culture et de la langue polonaise. Une première proposition sera destinée aux enfants (3-10 ans), avec différents travaux manuels et des jeux abordant la culture polonaise, et quelques éléments de vocabulaire de base. Simultanément, un atelier adulte est proposé. Médiathèque Jean Lévy – Lille 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/ateliers_lektura »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Médiathèque Jean Lévy - Lille Adresse 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 3 Age max 10 Lieu Ville Médiathèque Jean Lévy - Lille Lille latitude longitude 50.632602;3.066432

Médiathèque Jean Lévy - Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/