Nord Conférence : « Origine et histoire de l’observatoire de l’université de Lille » Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille, 13 octobre 2023, Lille. Conférence : « Origine et histoire de l’observatoire de l’université de Lille » Vendredi 13 octobre, 18h00 Médiathèque Jean Lévy – Lille Gratuit / Entrée libre / Ados-Adultes André Amossé, président de l’association Jonckheere, vous contera l’aventure de l’observatoire de l’université de Lille, lieu d’étude de l’astronomie, de la mécanique céleste et de la science du mouvement des corps. Partez à la découverte de son origine à Hem en 1909 jusqu’à nos jours…

La conférence est suivie d’une visite guidée de l’exposition. Médiathèque Jean Lévy – Lille 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

