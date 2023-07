Exposition : « Origine et histoire de l’observatoire de l’université de Lille » Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Exposition : « Origine et histoire de l’observatoire de l’université de Lille » Médiathèque Jean Lévy – Lille Lille, 23 septembre 2023, Lille. Exposition : « Origine et histoire de l’observatoire de l’université de Lille » 23 septembre – 21 octobre Médiathèque Jean Lévy – Lille Gratuit / Entrée libre / Ados-Adultes Nous vous proposons de partir à la rencontre de son fondateur Robert Jonckheere et de ses découvertes étoilées. Vous pourrez également admirer quelques instruments d’observation et connaître l’histoire de la grande lunette !

Envie de poursuivre l’aventure ? Rendez-vous à l’observatoire de Lille : https://astronomie.univ-lille.fr Médiathèque Jean Lévy – Lille 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 15 97 27 »}] [{« link »: « https://astronomie.univ-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

