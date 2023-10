Rencontre de l’auteur mexicain Elmer Mendoza médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) Lille, 8 juin 2019, Lille.

La réalité mexicaine est depuis longtemps marquée par la violence et l’époque actuelle en est particulièrement imprégnée. La région du Nord en est un théâtre permanent. La littérature s’est saisie de cet univers dominé par les trafiquants de drogue, les « narcos ». Elmer Mendoza est l’écrivain le plus célébré de cette « narco-littérature », grâce à ses romans policiers qui sont depuis longtemps des succès. Particulièrement brillant dans l’utilisation d’une langue espagnole propre à cette région, il rend compte avec talent et humour d’une réalité qui repousse sans cesse les limites de la réalité.

